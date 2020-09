Usa-Cuba: Trump annuncia nuove sanzioni, continuiamo a combattere l’oppressione comunista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato oggi nuove sanzioni su Cuba, vietando ai cittadini Usa di soggiornare in proprietà del governo de L’Avana e imponendo nuove restrizioni all’importazione di alcol e tabacco cubano. Lo riferisce il quotidiano online “The Hill”. “Queste azioni assicureranno che i dollari statunitensi non finanzino il regime cubano e vadano direttamente al popolo cubano”, ha spiegato Trump durante un ricevimento organizzato alla Casa Bianca per i veterani della spedizione della Baia dei Porci. Le misure assunte, ha aggiunto Trump, riflettono l’intenzione dell’amministrazione Usa di “continuare a combattere contro l’oppressione comunista”.(Nys)