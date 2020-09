Italia-Arabia Saudita: Franceschini, momento significativo per le nostre relazioni culturali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 90esimo anniversario della fondazione del Regno dell'Arabia Saudita, che si celebra oggi, "cade in un momento storico particolarmente significativo per le relazioni culturali tra i nostri due Paesi, rilanciate dalla mostra Roads of Arabia alle Terme di Diocleziano". E' quanto scrive in un messaggio indirizzato all'Ambasciata saudita a Roma il ministro per i beni e le attività Culturali e per il turismo, Dario Franceschini. Il 23 settembre infatti Riad celebra la sua festa nazionale e la sua ambasciata a Roma ha promosso una nuova iniziativa lanciando una pubblicazione speciale per l'occasione. "Nel rivolgervi il mio personale saluto, auguro pertanto ogni successo alle vostre celebrazioni", aggiunte il ministro. (Res)