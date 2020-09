Camera: Camusso (Cgil), bene ratifica Convenzione Oil, ora renderla effettiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimiamo soddisfazione per l'approvazione all'unanimità della proposta di legge che ratifica la Convenzione n. 190 dell'Ilo sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro. Ci auguriamo segua al più presto il via libera del Senato per procedere alla ratifica effettiva". È quanto dichiara in una nota la responsabile delle Politiche di genere e delle Politiche internazionali della Cgil Susanna Camusso in seguito al voto della Camera dei deputati sulla proposta di legge C. 2207, prima firmataria Laura Boldrini. (segue) (Com)