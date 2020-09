Camera: Camusso (Cgil), bene ratifica Convenzione Oil, ora renderla effettiva (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Convenzione adottata l'anno scorso dall'Organizzazione internazionale del lavoro - sostiene Camusso - è frutto dell'iniziativa del movimento delle donne e delle organizzazioni sindacali, e sancisce che senza il rispetto delle persone, delle donne, non solo non può esserci un buon lavoro, ma si è in presenza di una violazione dei diritti umani. E' molto importante che l'Italia sia tra i primi paesi a ratificare la Convenzione, rendendola così effettiva". Ratifica che, conclude Camusso, "deve rappresentare un impegno ad attuare vere politiche di contrasto alle molestie e alle violenze sul lavoro". (Com)