- Ad oggi nel Lazio sono 6.184 gli attuali casi positivi al Covid-19, di questi 5.631 sono in isolamento domiciliare. Mentre 553 persone sono ricoverate, di cui 32 in terapia intensiva. Infine, 902 persone sono decedute e 7.889 guarite. In totale sono stati esaminati 14.975 casi. Lo riporta il bollettino della Regione Lazio. (Rer)