Milano: sopralluogo in appartamento esploso in piazzale Libia, tubo gas era staccato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Era staccato dal rubinetto il tubo del gas dietro ai fornelli nella cucina dell'appartamento di piazzale Libia dal quale è scaturita l'esplosione avvenuta alle 7.15 della mattina di sabato 12 settembre. È il dato più evidente che emerge dal sopralluogo svolto ieri nell'alloggio al piano terra della palazzina al civico 20, in zona Porta romana, dai vigili del fuoco, i tecnici di Unareti, i due consulenti della procura e gli investigatori del nucleo investigazione scientifiche della Polizia locale. Un dettaglio che in attesa di ulteriori verifiche sembrerebbe al momento escludere l'ipotesi del malfunzionamento dell'impianto e che fa quindi propendere gli inquirenti, coordinati dal pm Mauro Clerici, verso la teoria del gesto volontario compiuto da A.S., 29 anni, ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Niguarda con ustioni sull'80 per cento del corpo. Inoltre sono state acquisiti i filmati delle telecamere di video-sorveglianza per accertare se nell'abitazione sia entrata o uscita un'altra persona, oltre alla vittima, nelle ore precedenti all'esplosione. (Rem)