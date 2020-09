Italia-Albania: Scalfarotto, sosteniamo processo allargamento Ue nei Balcani occidentali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario Ivan Scalfarotto ha aperto la riunione fra la delegazione albanese guidata dal capo negoziatore per i negoziati di adesione dell’Albania all’Unione Europea Zef Mazi e la delegazione del ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, guidata dal direttore centrale per l’integrazione europea Nicola Verola, avente ad oggetto la ricognizione dello stato attuale e l’individuazione dei futuri sviluppi nel percorso europeo di Tirana. Lo riferisce una nota della Farnesina. Il sottosegretario ha rinnovato al ministro Mazi i ringraziamenti all’Albania per il sostegno prestato nel corso dell’emergenza sanitaria. Al centro dei colloqui, i negoziati di adesione per l’Albania e i prossimi appuntamenti a livello Ue, nel corso dei quali saranno discussi i quadri negoziali per Albania e Macedonia del Nord. (segue) (Res)