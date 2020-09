Italia-Albania: Scalfarotto, sosteniamo processo allargamento Ue nei Balcani occidentali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’Italia,” ha affermato Scalfarotto, “è una convinta sostenitrice del processo di allargamento dell’Unione europea ai Balcani occidentali e, in particolar modo, all’Albania. La storia ci insegna che i nostri destini sono intrinsecamente legati: la stabilità, la sicurezza e lo sviluppo economico dei Balcani occidentali è un obiettivo strategico non solo per la regione, ma per l’intera Unione. L’Albania” ha osservato infine Scalfarotto, “può contare sul pieno appoggio dell’Italia per il raggiungimento di una comune prospettiva europea, secondo lo spirito di stretta collaborazione e partenariato che ha sempre caratterizzato le nostre relazioni bilaterali". (Res)