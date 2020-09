© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il governo vuole aumentare il prezzo del gasolio, a partire da gennaio 2021, per circa cinque miliardi di euro. Sarebbe una mazzata per milioni di lavoratori italiani, non è il momento di aumentare le tasse". Lo dice, in una nota, il leader della Lega Matteo Salvini. (Com)