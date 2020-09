Germania-Bielorussia: governo tedesco non riconosce Lukashenko come presidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania non riconosce Aleksandr Lukashenko come presidente della Bielorussia. È quanto affermato oggi dal portavoce del governo federale, Steffen Seibert. Per il funzionario, “è già di per sé molto indicativo” che la cerimonia di insediamento del capo dello Stato bielorusso oggi a Minsk sia stata “preparata in segreto” e sia stata tenuta “a porte chiuse”. Seibert ha quindi evidenziato: “Anche dopo questa cerimonia, Lukashenko non può rivendicare alcuna legittimazione democratica, che sarebbe la condizione per riconoscerlo come legittimo presidente della Bielorussia”. Le elezioni che hanno confermato Lukashenko nell'incarico non sono state “né libere né democratiche”. Pertanto, “non vi è alcuna legittimazione” per la cerimonia di insediamento del capo dello Stato bielorusso. Le richieste della Germania, ha proseguito Seibert, “rimangono le stesse: Lukashenko e il suo apparato di potere devono cessare di esercitare violenza brutale contro persone che manifestano pacificamente e devono cessare di rendere dimostranti pacifici dei prigionieri politici, severamente maltrattati nelle carceri.” Per il portavoce del governo tedesco, “tutti devono essere rilasciati” e in Bielorussia deve esservi “un dialogo nazionale”. Un'altra via d'uscita dalla crisi è “difficile da riconoscere”, ha concluso Seibert. (Geb)