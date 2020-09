Francia: ministro Difesa ammette che militari rimpatriati da Wuhan non furono testati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa di Parigi Florence Parly, ha ammesso davanti a una commissione di inchiesta del Senato che i militari francesi rimpatriati da Wuhan, in Cina, il 31 gennaio scorso non sono stati testati. Parly ha riconosciuto di aver detto "qualcosa di inesatto" il 4 marzo scorso intervenendo i microfoni dell'emittente "France 2", quando aveva affermato che i soldati erano stati testati e non erano "portatori di virus". L'emittente radiofonica "France info" ricorda che alcune settimane dopo il rientro dei militari è scoppiato il primo focolaio di coronavirus a Crepy-en-Valois, a 30 chilometri dalla base, nel dipartimento dell'Oise. "Gli equipaggi sono stati sottoposti a un protocollo sanitario estremamente rigido m che in effetti in quel momento non prevedeva dei test", ha detto il ministro. (Frp)