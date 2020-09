Spagna: coronavirus, comunità di Madrid chiederà sostegno a governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La comunità di Madrid chiederà domani al governo centrale, in occasione dell'incontro bilaterale "straordinario" del gruppo di lavoro Covid-19, un sostegno "militare e logistico urgente" per condurre oltre mezzo milione di test nelle 37 aree con restrizioni alla mobilità dovute all'alta incidenza di positivi. Lo ha annunciato oggi il vicepresidente della regione, Ignacio Aguado, che ha sollecitato, inoltre, l'invio di 222 uomini, tra Polizia nazionale e Guardia civil, per svolgere funzioni di controllo del rispetto della quarantena. "La situazione non sta andando bene né in Spagna né a Madrid", ha detto Aguado, che ha sottolineato come le misure restrittive siano solo "un primo avvertimento". (Spm)