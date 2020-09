Alitalia: Carrara (FI), promesse senza scadenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Su Alitalia il governo sostiene da mesi di essere vicino alla nascita della newco ma il Parlamento e gli italiani ancora non hanno vista nulla. Il ministro De Micheli parla solo di firma congiunta al decreto di istituzione degli organi sociali e dello statuto della nuova società ma non di tempi e di date. Per questo governo gli impegni sono solo verbali". Lo scrive su Twitter il deputato di Forza Italia Maurizio Carrara.(com)