Enti locali: M5s, al via esame ddl per obbligo streaming Consigli comunali

- "Oggi in commissione al Senato abbiamo iniziato ad esaminare il disegno di legge per l'introduzione dell'obbligatorietà della trasmissione in streaming delle sedute dei consigli comunali e provinciali". Lo affermano, in una nota, le senatrici Daniela Donno, prima firmataria del disegno di legge, e Maria Laura Mantovani, relatrice del provvedimento e capogruppo in commissione Affari Costituzionali." Il mondo sta cambiando in fretta e con esso cambiano i diritti. Trasparenza, cittadinanza digitale e partecipazione attiva dei cittadini sono principi fondamentali per rispettare i dettami della Costituzione e per riavvicinare le istituzioni della Repubblica agli italiani - spiegano -. Gli enti territoriali sono il luogo istituzionale più vicino ai cittadini e ai loro problemi. Lo sviluppo tecnologico ci consente di avere un migliore accesso alle sedute dei consigli comunali. Con questo disegno di legge modifichiamo l'articolo 7 del Testo Unico degli Enti Locali: introduciamo l'obbligo per Comuni e Province di effettuare la registrazione audio e video e di trasmettere la diretta streaming delle sedute dei consigli sui propri siti internet. Da sempre il compito del MoVimento 5 Stelle è quello di promuovere la diffusione degli strumenti di partecipazione e controllo da parte dei cittadini ed esigere la trasparenza delle istituzioni", concludono Donno e Mantovani.(com)