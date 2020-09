Ue: Casa (M5s), Recovery plan cambierà la scuola, quindi tutto il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vittoria Casa, deputata del Movimento cinque stelle e presidente della commissione Cultura, Scienza e Istruzione di Montecitorio, sottolinea: "Sappiamo già che viviamo un passaggio epocale, che la scuola del futuro passerà per il corretto utilizzo degli ingenti fondi in arrivo. Le proposte inserite nel Recovery plan - continua la parlamentare in una nota - sul miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici scolastici, sulla costruzione di nuovi edifici innovativi, sulla digitalizzazione delle aule, delle banche dati e dei servizi agli studenti sono fondamentali per cambiare completamente il volto della scuola italiana". Per l'esponente del M5s, "una scuola rinnovata, capace di aumentare le occasioni di confronto e apprendimento all'estero, di combattere il fenomeno della dispersione scolastica, di supportare adeguatamente le esigenze del crescente numero di studenti con disabilità e disturbi specifici dell'apprendimento, rappresenterebbe un cambio di passo strutturale e di lungo periodo per tutto il Paese". (Com)