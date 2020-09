Coronavirus: Parente (Iv), mantenere alta la guardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non siamo ancora in gestione ordinaria, perché il mondo è in condizioni straordinarie e solo mantenendo alta la guardia possiamo evitare di tornare di nuovo in condizioni di emergenza" a causa del coronavirus". Lo ha detto la senatrice di Italia viva Annamaria Parente, presidente della commissione permanente di Igiene e sanità a palazzo Madama, motivando il sì del gruppo alla fiducia sul decreto Covid, in Senato. "Stiamo gestendo una emergenza controllata e stiamo cercando di tornare alla normalità - ha aggiunto -. L'umanità è chiamata a una grande prova". (Rin)