Decreto Covid: Urso (Fd'I), da governo pericoloso vulnus istituzionale su servizi segreti

- Nel decreto sulla proroga dello stato d'emergenza da Covid-19 "il governo introduce un pericoloso vulnus istituzionale, concernente la materia di nomina dei direttori dei servizi segreti". Lo ha detto il senatore di Fratelli d'Italia e vicepresidente del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (Copasir), Adolfo Urso, nel suo intervento in Aula nella discussione sul provvedimento. "Lo introduce nel metodo", ha continuato il parlamentare, "approvando nottetempo nel decreto una norma senza avvertire il Parlamento e senza darne alcuna forma di pubblicità, salvo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Nel merito, trasformando i direttori dei servizi segreti in attendenti precari della presidenza del Consiglio". L'esponente di Fd'I ha spiegato che "nessuno intende contestare il potere di nomina, revoca e indirizzo del presidente del Consiglio dei ministri, ma è il Parlamento che ha sempre legiferato in materia in uno spirito di condivisione, mentre questo governo compie un atto ai limiti della costituzionalità, blindando con la fiducia il decreto emergenza senza lasciare spazio alla legittima discussione parlamentare su questa materia. Per questo - ha concluso Urso -, proprio ieri il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, al termine della audizione del premier Conte, in una nota aveva invitato il Parlamento ad intervenire nello spirito della legge istitutiva. Invito sino a questo momento clamorosamente disatteso". (Rin)