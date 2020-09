Camera: Bonetti, ratifica Convenzione Oil passo importante contro discriminazione e violenza di genere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera dei deputati ha ratificato la Convenzione dell’International labour organization (Organizzazione internazionale del lavoro) sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019. "Oggi è una giornata importante per le donne", commenta su Facebook la ministra per le Pari opportunità, Elena Bonetti. Con la ratifica, "il nostro Paese compie un passo determinante nel contrasto ad ogni forma di discriminazione e di violenza di genere", osserva. "E' su queste basi che all’inizio del mio mandato ho scelto di mettere la violenza economica al centro della Giornata per il contrasto alla violenza contro le donne, auspicando che il Parlamento italiano fosse tra i primi a ratificare la Convenzione. Autonomia vuol dire libertà di scegliere di dire no alla violenza, per se stesse e per i propri figli. Vuol dire dignità, vuol dire dare concretezza ad una verità grande: libera puoi", conclude Bonetti. (Rin)