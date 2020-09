Migranti: il nuovo Patto europeo, si punta sui rimpatri ma no alla ricollocazione obbligatoria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non una redistribuzione obbligatoria, ma un sistema in cui i paesi membri dell'Unione europea possano scegliere se ricollocare i richiedenti asilo o pagare per rimpatriare chi sicuramente non ha diritto a rimanere su suolo dell'Ue. Sono questi i principali pilastri su cui si basa il nuovo Patto per la migrazione e l'asilo presentato oggi dalla Commissione europea. Una proposta che, di fatto, sposta l'asse dell'approccio alla questione dai ricollocamenti all'interno dell'Ue ai rimpatri nei paesi terzi. Fra le altre questioni dirimenti, il nuovo Patto prevede controlli obbligatori in tutti i punti di accesso all'Unione europea; un rafforzamento delle partnership con i paesi di origine e di transito; e pratiche più veloci per chi arriva da paesi con un basso tasso di riconoscimento. Il primo passaggio è quello relativo agli arrivi. A questo proposito, la commissaria europea agli Affari interni, Ylva Johansson, ha spiegato che ci sarà uno screening obbligatorio in tutti i punti di accesso all'Ue e che questo iter dovrà durare al massimo cinque giorni. Lo screening prevede una registrazione in Eurodac, la banca dati dell'Ue di impronte digitali dove si può vedere anche, ad esempio, se la persona è già stata in Europa e se c'è già stata una decisione che lo riguarda. Inoltre, nella fase di screening ci saranno controlli sanitari e di sicurezza e si prenderà la decisione sul paese responsabile per la domanda e su quali siano le procedure a cui sottoporla. Ad esempio, "se questa persona ha collegamenti in un altro Stato membro, perché ha fratelli o perché ha lavorato e studiato in quel paese, quel paese sarà responsabile della domanda", ha detto Johansson. "Se arriva da un paese con un basso tasso di riconoscimento, non ha figli minori, non ha esigenze di salute, non è un minore non accompagnato, questa persona avrà la procedura di frontiera" che si svolgerà più velocemente. "E la decisione sul rimpatrio dovrà avvenire nel giro di 12 settimane", ha spiegato. (segue) (Beb)