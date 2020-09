Migranti: il nuovo Patto europeo, si punta sui rimpatri ma no alla ricollocazione obbligatoria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il secondo è quello relativo ai rimpatri e ai ricollocamenti. Il sistema delineato dal nuovo Patto si basa non su ricollocamenti obbligatori, ma sulla scelta dei singoli Stati membri di come mostrare solidarietà a chi è più sotto stress. Per questo, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha sottolineato che il punto non è più "se i paesi dell'Ue mostreranno solidarietà, ma come la mostreranno". Tre sono gli scenari possibili, secondo l'esecutivo europeo. Quello degli sbarchi, quello di situazioni di pressione su uno Stato membro, quello delle crisi come quella del 2015 conseguente alla guerra in Siria. Di fatto, se uno Stato membro si trova in una di queste situazioni, potrà chiedere alla Commissione europea di attivare il meccanismo di solidarietà. La Commissione valuterà la richiesta avanzata da quello Stato e deciderà l'attivazione del meccanismo e stabilirà quante persone devono essere ridistribuite in altri Stati membri per aiutare il paese richiedente. Il ricollocamento viene definito rispetto a delle percentuali in base al Pil (50 per cento) e alla popolazione (50 per cento) di ogni paese. Ma, non essendo obbligatorio, gli Stati membri potranno scegliere fra tre strade: ricollocare nel proprio territorio, secondo delle quote, i migranti irregolari che richiedono asilo e che sono arrivati nel paese che ha chiesto solidarietà; prendersi la responsabilità economica del rimpatrio, la sponsorizzazione dei rimpatri, di quanti è stato accertato che non hanno diritto alla protezione internazionale; dare un contributo finanziario o di altro genere, come inviare guardie di frontiera. Chi ha optato per la sponsorizzazione dei rimpatri, ha otto mesi di tempo per farlo. Se non riesce, dopo 8 mesi, dovrà ricollocare sul proprio territorio i migranti. (segue) (Beb)