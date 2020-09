Migranti: il nuovo Patto europeo, si punta sui rimpatri ma no alla ricollocazione obbligatoria (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Presentando il Patto il vice presidente della Commissione europea, Margaritis Schinas, ha utilizzato l'immagine di una casa a tre piani, fatta di partenariati con i paesi di origine e di transito (primo piano), di una gestione forte delle frontiere esterne (secondo piano) e di regole interne per dare forma alla solidarietà tra paesi Ue (terzo piano). Di fatto, quindi, la parte essenziale per effettuare i rimpatri sarà proprio il 'primo piano', quello dei partenariati e degli accordi con i paesi terzi. Su questo, Schinas ha spiegato che l'esecutivo europeo lavorerà "a monte", anche per aiutare i paesi terzi sia nel loro sviluppo, così che garantiscano ai loro popoli migliori opportunità di vita, sia nella lotta al modello dei trafficanti di esseri umani. La presidente dell'esecutivo europeo, Ursula von der Leyen, ha parlato di un "nuovo inizio" e di "un bilanciamento ragionevole tra responsabilità e solidarietà tra gli Stati membri". Per von der Leyen, è chiaro che bisogna "ricostruire la fiducia tra Stati membri e i cittadini" e questo Patto "rispecchia la complessità del tema", affrontando i temi della gestione dei confini e dei controlli, dell'asilo e dell'integrazione, dei ritorni e delle relazioni con i partner esterni. (segue) (Beb)