Migranti: il nuovo Patto europeo, si punta sui rimpatri ma no alla ricollocazione obbligatoria (4)

- A parlare di cancellazione del Regolamento di Dublino, è il vicepresidente Schinas. "Abbiamo cancellato il nostro sistema di Dublino che era qualcosa di simbolico, di un momento di una epoca diversa. Dublino serviva a pochi richiedenti asilo che fuggivano da dittature", ha detto. "Non poteva affrontare la sfida della migrazione globale che l'Europa sta affrontando adesso e continuerà ad affrontare in futuro", ha aggiunto. Plauso anche dal commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, che dal suo profilo Twitter ha scritto che "l'Europa ha pagato a caro prezzo l'assenza di una politica migratoria comune. Con il nuovo Patto rilancia la sfida. Solidarietà e responsabilità". La commissaria Johansson, infine, ha spiegato che "quello che ci serve è l'efficacia dei rimpatri" e che bisogna arrivare a una situazione con "meno arrivi irregolari e più legali" e quindi "per questo abbiamo bisogno di rotte legali per i migranti che contribuiscono alla nostra economia e i rifugiati che hanno bisogno di protezione internazionale". L'anno scorso, ha ricordato la commissaria, ci sono stati 140 mila arrivi irregolari, di cui un terzo era composto di rifugiati. (Beb)