Imprese: concluso Micam, cinque giorni di alleanza virtuosa tra nuove idee, business e iniziative digitali

- Oltre 16mila buyer hanno creduto nella ripartenza di uno dei settori più strategici del Made in Italy e con la loro presenza hanno premiato il coraggio di tutte le aziende espositrici che hanno scelto di partecipare alle fiere Micam Milano, il salone internazionale delle calzature; Mipel, l'evento internazionale dedicato alla pelletteria e all'accessorio in pelle; TheOneMilano Special featured by Micam, il salone dell'haut-à-porter femminile; A New Point Of View, lo speciale format by Lineapelle che ha messo in mostra i semilavorati in pelle più esclusivi e Homi Fashion&Jewels Exhibition, l'evento dedicato al bijoux al gioiello e all'accessorio moda da indossare. Anche DaTE, il salone dedicato all'eyewear di avanguardia, tenutosi alla Leopolda di Firenze e idealmente collegato alle mostre milanesi con l'obiettivo comune di fare sistema, ha lanciato segnali positivi registrando la presenza di mille buyer, italiani e stranieri. Una grande squadra che ha ribadito la volontà di sostenere #strongertogether e che rappresenta i pilastri portanti della manifattura italiana e dell'export e che esprimono creatività, innovazione e artigianalità. (segue) (Com)