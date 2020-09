Imprese: concluso Micam, cinque giorni di alleanza virtuosa tra nuove idee, business e iniziative digitali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Soddisfatto per l'esito della manifestazione, il Presidente di Micam, Siro Badon: "Questa edizione si è tenuta in una congiuntura storica, che non ha precedenti. Abbiamo ricevuto il ringraziamento degli operatori per il coraggio e la tenacia nel proporla. Ha rappresentato indubbiamente un momento di rilancio del business ed ha fatto da traino ad altre manifestazioni con cui si è costruita una sinergia. La pandemia, il cui quadro è in continua evoluzione, ha creato problemi al nostro comparto produttivo, difficoltà che al Micam abbiamo toccato con mano. Ma siamo speranzosi per il futuro, in prima fila per creare opportunità alle aziende della filiera, supportandole quotidianamente. Perché da una situazione del genere, se ne esce solo facendo squadra, remando tutti nella stessa direzione. Tutta l'industria manifatturiera della moda sta pagando gli effetti di questa crisi con flessione di fatturati importanti, in particolare modo nell'export. E' evidente che per superare questa fase, servono anche aiuti esterni, mi riferisco in particolare alle istituzioni che devono supportare queste manifestazioni concretamente. Le aziende devono essere sostenute attraverso incentivi economici e sgravi fiscali. Le fiere come il Micam, non solo sono un momento insostituibile per concretizzare il business ma un veicolo per dare visibilità internazionale all'eccellenza del made in Italy rappresentato dalle imprese del nostro comparto".Tra i buyer che hanno visitato le manifestazioni milanesi, il 25 per cento proveniva dall'estero dimostrando la capacità di un mercato che sta reagendo ed è pronto a ripartire con convinzione e determinazione; hanno infatti comprato, sebbene in misura adeguata alle difficoltà del momento. In particolare, sono arrivati segnali positivi dai vicini Paesi europei Svizzera, Germania, Francia. (Com)