Migranti: con il nuovo Patto l'Ue punta sui rimpatri ma no alla ricollocazione obbligatoria

- Non una redistribuzione obbligatoria, ma un sistema in cui i Paesi membri dell'Unione europea possano scegliere se ricollocare i richiedenti asilo o pagare per rimpatriare chi sicuramente non ha diritto a rimanere su suolo dell'Ue. Sono questi i principali pilastri su cui si basa il nuovo Patto per la migrazione e l'asilo presentato oggi dalla Commissione europea. Una proposta che, di fatto, sposta l'asse dell'approccio alla questione dai ricollocamenti all'interno dell'Ue ai rimpatri nei paesi terzi. Fra le altre questioni dirimenti, il nuovo Patto prevede controlli obbligatori in tutti i punti di accesso all'Unione europea; un rafforzamento delle partnership con i paesi di origine e di transito; e pratiche più veloci per chi arriva da paesi con un basso tasso di riconoscimento. Il primo passaggio è quello relativo agli arrivi. A questo proposito, la commissaria europea agli Affari interni, Ylva Johansson, ha spiegato che ci sarà uno screening obbligatorio in tutti i punti di accesso all'Ue e che questo iter dovrà durare al massimo cinque giorni.Lo screening prevede una registrazione in Eurodac, la banca dati dell'Ue di impronte digitali dove si può vedere anche, ad esempio, se la persona è già stata in Europa e se c'è già stata una decisione che lo riguarda. Inoltre, nella fase di screening ci saranno controlli sanitari e di sicurezza e si prenderà la decisione sul paese responsabile per la domanda e su quali siano le procedure a cui sottoporla. Ad esempio, "se questa persona ha collegamenti in un altro Stato membro, perché ha fratelli o perché ha lavorato e studiato in quel paese, quel paese sarà responsabile della domanda", ha detto Johansson. "Se arriva da un paese con un basso tasso di riconoscimento, non ha figli minori, non ha esigenze di salute, non è un minore non accompagnato, questa persona avrà la procedura di frontiera" che si svolgerà più velocemente. "E la decisione sul rimpatrio dovrà avvenire nel giro di 12 settimane", ha spiegato.Il secondo è quello relativo ai rimpatri e ai ricollocamenti. Il sistema delineato dal nuovo Patto si basa non su ricollocamenti obbligatori, ma sulla scelta dei singoli Stati membri di come mostrare solidarietà a chi è più sotto stress. Per questo, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha sottolineato che il punto non è più "se i paesi dell'Ue mostreranno solidarietà, ma come la mostreranno". Tre sono gli scenari possibili, secondo l'esecutivo europeo. Quello degli sbarchi, quello di situazioni di pressione su uno Stato membro, quello delle crisi come quella del 2015 conseguente alla guerra in Siria. Di fatto, se uno Stato membro si trova in una di queste situazioni, potrà chiedere alla Commissione europea di attivare il meccanismo di solidarietà. La Commissione valuterà la richiesta avanzata da quello Stato e deciderà l'attivazione del meccanismo e stabilirà quante persone devono essere ridistribuite in altri Stati membri per aiutare il paese richiedente. Il ricollocamento viene definito rispetto a delle percentuali in base al Pil (50 per cento) e alla popolazione (50 per cento) di ogni paese. Ma, non essendo obbligatorio, gli Stati membri potranno scegliere fra tre strade: ricollocare nel proprio territorio, secondo delle quote, i migranti irregolari che richiedono asilo e che sono arrivati nel paese che ha chiesto solidarietà; prendersi la responsabilità economica del rimpatrio, la sponsorizzazione dei rimpatri, di quanti è stato accertato che non hanno diritto alla protezione internazionale; dare un contributo finanziario o di altro genere, come inviare guardie di frontiera. Chi ha optato per la sponsorizzazione dei rimpatri, ha otto mesi di tempo per farlo. Se non riesce, dopo 8 mesi, dovrà ricollocare sul proprio territorio i migranti.Presentando il Patto il vice presidente della Commissione europea, Margaritis Schinas, ha utilizzato l'immagine di una casa a tre piani, fatta di partenariati con i paesi di origine e di transito (primo piano), di una gestione forte delle frontiere esterne (secondo piano) e di regole interne per dare forma alla solidarietà tra paesi Ue (terzo piano). Di fatto, quindi, la parte essenziale per effettuare i rimpatri sarà proprio il 'primo piano', quello dei partenariati e degli accordi con i paesi terzi. Su questo, Schinas ha spiegato che l'esecutivo europeo lavorerà "a monte", anche per aiutare i paesi terzi sia nel loro sviluppo, così che garantiscano ai loro popoli migliori opportunità di vita, sia nella lotta al modello dei trafficanti di esseri umani. La presidente dell'esecutivo europeo, Ursula von der Leyen, ha parlato di un "nuovo inizio" e di "un bilanciamento ragionevole tra responsabilità e solidarietà tra gli Stati membri". Per von der Leyen, è chiaro che bisogna "ricostruire la fiducia tra Stati membri e i cittadini" e questo Patto "rispecchia la complessità del tema", affrontando i temi della gestione dei confini e dei controlli, dell'asilo e dell'integrazione, dei ritorni e delle relazioni con i partner esterni.A parlare di cancellazione del Regolamento di Dublino, è il vicepresidente Schinas. "Abbiamo cancellato il nostro sistema di Dublino che era qualcosa di simbolico, di un momento di una epoca diversa. Dublino serviva a pochi richiedenti asilo che fuggivano da dittature", ha detto. "Non poteva affrontare la sfida della migrazione globale che l'Europa sta affrontando adesso e continuerà ad affrontare in futuro", ha aggiunto. Plauso anche dal commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, che dal suo profilo Twitter ha scritto che "l'Europa ha pagato a caro prezzo l'assenza di una politica migratoria comune. Con il nuovo Patto rilancia la sfida. Solidarietà e responsabilità". La commissaria Johansson, infine, ha spiegato che "quello che ci serve è l'efficacia dei rimpatri" e che bisogna arrivare a una situazione con "meno arrivi irregolari e più legali" e quindi "per questo abbiamo bisogno di rotte legali per i migranti che contribuiscono alla nostra economia e i rifugiati che hanno bisogno di protezione internazionale". L'anno scorso, ha ricordato la commissaria, ci sono stati 140 mila arrivi irregolari, di cui un terzo era composto di rifugiati. (Beb)