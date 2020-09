Nigeria: almeno 25 morti nell’esplosione di un camion che trasportava benzina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 25 persone, tra cui diversi studenti delle scuole elementari, sono morti in seguito all’esplosione di un camion che trasportava benzina nella città di Lokoja, nello Stato di Kogi, nel centro della Nigeria. Lo ha reso noto la polizia di Kogi, secondo cui l’incidente è avvenuto dopo che il camionista ha perso il controllo del suo veicolo mentre stava percorrendo una grande autostrada trafficata e si è schiantato contro le auto in direzione contraria. Secondo quanto emerso dalle prime indagini, l’incidente è stato causato da un guasto ai freni del camion, che in seguito è esploso nei pressi del Politecnico di Stato di Kogi. Il portavoce della polizia di Lokoja, Willy Aya, ha riferito che diverse persone sono rimaste gravemente ustionate, inclusi alcuni studenti.(Res)