Amministrative: Silvestroni (Fd'I), risultati storici, a Genzano primo partito in assoluto

- "La coerenza, la competenza, la lealtà e la determinazione di Fratelli d'Italia sono state premiate e in alcuni territori con risultati storici, come il 17,8 per cento a Genzano, che ci vede primo partito in assoluto". Lo afferma in una nota il presidente di Fratelli d'Italia della provincia di Roma, Marco Silvestroni. "Con il 60 per cento rieletto il nostro Alessandro Palombi a Palombara - prosegue -. La sconfitta ad Albano e a Colleferro della coalizione di centrodestra ci assegna un secco 12 per cento ad Albano e l'8,5 per cento a Colleferro, dove siamo in entrambe le città il primo partito del centrodestra. Un enorme in bocca al lupo ai candidati chiamati all'ulteriore sforzo dei ballottaggi. Il centrodestra e Fratelli d'Italia - aggiunge - possono restituire a Genzano, dopo la fallimentare esperienza del M5s, l'importanza che merita grazie a Piergiuseppe Rosatelli. Anche ad Ariccia una squadra compatta, guidata da Gianluca Staccoli, è ad un passo dalla vittoria, con uno straordinario 13,4 per cento di Fratelli d'Italia. Così come la vittoria è a un passo ad Anguillara Sabazia con Angelo Pizzigallo e a Rocca di Papa con Massimiliano Calcagni. Da questa mattina e fino al 5 ottobre - conclude - Fratelli d'Italia è nuovamente al lavoro per conquistare quella vittoria sfiorata al primo turno, e portare avanti progetti concreti per il rilancio di queste importanti e bellissime città della provincia di Roma". (Com)