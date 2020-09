Coronavirus: sindaco Latina ordina obbligo mascherina su tutto il territorio a qualunque ora

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Latina, Damiano Coletta, ha disposto con ordinanza sindacale l’obbligo di mascherina in pubblico, senza distinzioni d’orario. È prevista una sanzione amministrativa di 100 euro per il mancato rispetto delle disposizioni. L'ordinanza è frutto del confronto avvenuto presso il tavolo della sicurezza con il Prefetto, Maurizio Falco, con il presidente della Provincia, Carlo Medici, e con il direttore generale della Asl di Latina, Giorgio Casati. È quindi disposto "l’obbligo, a chiunque, di indossare correttamente, fino alla data del 15 ottobre 2020, il dispositivo di protezione individuale (mascherina facciale) su tutto il territorio comunale e senza distinzioni di orari - si legge nell'ordinanza -, su tutte le aree pubbliche e/o aperte al pubblico ove non sia possibile garantire il rispetto delle norme sul distanziamento sociale, fatta eccezione per i minori al di sotto dei 6 anni nonché per i soggetti che presentino forme di incompatibilità certificata con l’uso continuativo della mascherina. Al mancato rispetto della presente ordinanza verrà applicata una sanzione amministrativa di euro 100".(Com)