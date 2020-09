Emirati-Israele: colloquio telefonico ministri Energia, focus su petrolio, gas e rinnovabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Energia e delle Infrastrutture degli Emirati Arabi Uniti, Suhail bin Mohammed Al Mazrouei, ha discusso in videoconferenza con l'omologo israeliano, Yuval Steinitz, dei legami bilaterali e delle modalità per rafforzarli nei settori dell'energia e delle infrastrutture, in particolare nell'ambito delle fonti rinnovabili. Lo riferisce l'agenzia di stampa emiratina "Wam". Durante l'incontro, Al Mazrouei ha presentato la strategia emiratina per l'energia (Uae Energy Strategy 2050), il primo piano energetico unificato del paese che mira a mantenere un equilibrio tra produzione e consumo e soddisfare gli impegni ambientali globali, per creare un ambiente economico favorevole per la crescita complessiva. Entrambe le parti hanno anche discusso delle modalità per rafforzare la loro cooperazione nel settore del petrolio e del gas, nonché l'uso di energia verde e tecnologie avanzate nei settori dell'energia e della sicurezza informatica legate all'energia. Il colloquio giunge a una settimana dalla firma degli Accordi di Abramo tra Emirati e Israele. (Res)