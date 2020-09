Brasile: stima inflazione per il mese di settembre in crescita dello 0,45 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'obiettivo di inflazione fissato dal Consiglio monetario nazionale (Cmn) della Banca centrale (Bc) per quest'anno è del 4 per cento con una tolleranza tra il 2,5 per cento e il 5,5 per cento. Gli analisti delle istituzioni finanziarie brasiliane hanno elevato la stima della crescita dell'inflazione per il 2020 all'1,99 per cento. La proiezione è contenuta nel bollettino di mercato della Banca centrale brasiliana, noto anche come rapporto "Focus", pubblicato il 21 settembre. La revisione al rialzo arriva pochi giorni dopo la pubblicazione dei dati ufficiali di inflazione del mese di agosto secondo cui nel mese l'indice dei prezzi al consumo in Brasile (Ipca), considerato l'inflazione ufficiale del paese, è cresciuto del 2,44 per cento su anno e dello 0,24 per cento su mese. (segue) (Brb)