Difesa: Armenia, dal 16 al 20 novembre esercitazioni Shant 2020 in Armenia

- Le esercitazioni militari nazionali Shant 2020 si terranno in Armenia dal 16 al 20 novembre quanto previsto dal programma delle attività delle forze armate per l’anno corrente. Lo ha riferito il ministero della Difesa. A margine dell’organizzazione delle esercitazioni militari, verranno prese le misure pianificate per osservare le risorse di mobilitazione e ridurre il calendario di attuazione degli eventi pianificati. (Res)