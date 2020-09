Trasporto aereo: Lufthansa vuole introdurre test rapidi coronavirus per passeggeri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al fine di consentire più viaggi aerei, anche sulle rotte intercontinentali, la compagnia di bandiera tedesca Lufthansa intende introdurre test rapidi per il coronavirus per i passeggeri. I viaggiatori dovrebbero essere controllati per possibili infezioni prima di salire a bordo degli aerei. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, i test rapidi potrebbero divenire obbligatori in alcuni aeroporti. Tuttavia, all'inizio, la decisione dovrebbe riguardare soltanto alcuni scali selezionati, in particolare negli Stati Uniti. Intanto, da Lufthansa fanno sapere che l'azienda sta lavorando con i partner degli Usa all'introduzione dei test rapidi “su rotte pilota transatlantiche, tra l'altro al fine di acquisire esperienza” per i clienti e per il gruppo. In particolare, si osservano “notevoli opportunità in un progetto pilota transatlantico”. Tuttavia, tale iniziativa dovrebbe costituire soltanto un primo passo. A ogni modo, come afferma la “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, i preparativi all'interno di Lufhansa sono “evidentemente a buon punto”. La compagnia ha, infatti, comunicato di aver programmato l'acquisto di lotti di test rapidi per il Covid-19 e di utilizzarli per i clienti. La data di inizio dei controlli non è ancora stata resa nota, ma potrebbe trattarsi già del prossimo mese di ottobre. (Geb)