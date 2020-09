Croazia: presidente Milanovic, capo del governo "doveva sapere" delle indagini su Janaf (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 17 settembre è stato arrestato Kovacevic, amministratore delegato della società di cui lo Stato croato detiene la maggioranza delle azioni e che gestisce gran parte della rete di oleodotti e di depositi per lo stoccaggio di idrocarburi nel paese. Oltre a Kovacevic sono stati arrestati due deputati, Drazen Barisic dell'Unione democratica croata (Hdz) e il socialdemocratico Vinko Grgic. L'accusa è di corruzione e favoreggiamento per la concessione di appalti ad alcune società in cambio di tangenti. La Janaf era già stata al centro delle cronache per un'altra notizia diffusa lo scorso maggio da alcuni media. La notizia, diffusa dalla rivista "Nacional", riguardava in questo caso un memorandum segreto che destinerebbe parte del petrolio depositato a Sisak alla raffinazione in Ungheria anziché nelle strutture di Fiume (Rijeka), in Croazia. (segue) (Zac)