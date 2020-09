Croazia: presidente Milanovic, capo del governo "doveva sapere" delle indagini su Janaf (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'allora ministro croato dell'Energia, Tomislav Coric, ha replicato alle voci di stampa affermando che "non è segreto" l'accordo firmato dalla Croazia con Budapest per trasferire le operazioni di raffinazione di determinate quantità di petrolio dalla raffineria croata di Sisak in Ungheria. Nel 2018 la compagnia petrolifera croata Ina ha presentato un piano aziendale per l'anno successivo, il quale prevedeva il trasferimento della maggior parte delle attività di raffinazione da Sisak alle strutture di Fiume (Rijeka). Secondo le fonti di stampa riportate a maggio dalla rivista "Nacional", Coric avrebbe firmato nel 2018 il memorandum che ha consentito, solo dall'inizio del 2020, il trasferimento in Ungheria e non a Fiume di 247 mila tonnellate di petrolio attraverso operazioni gestite dalla compagnia croata per il trasporto di idrocarburi Janaf. Secondo la rivista il documento, tenuto "inspiegabilmente segreto", getterebbe nuova luce sull'operato del premier uscente Andrej Plenkovic. Il primo ministro, osserva la rivista, sarebbe stato "estremamente indulgente" nei confronti degli interessi nazionali ungheresi a discapito di quelli croati. (segue) (Zac)