Croazia: presidente Milanovic, capo del governo "doveva sapere" delle indagini su Janaf (4)

- Il ministro dell'Energia Coric ha replicato smentendo che il memorandum fosse segreto e che fosse lui il firmatario. "Non sono un firmatario di questo memorandum, ma ne ho avuto visione e l'ho controfirmato. Non abbiamo nulla contro la pubblicazione di questo documento. L'interesse è avere una (compagnia petrolifera) Ina forte. Ina deve tornare in mano croata", ha detto il ministro a proposito della compagnia petrolifera croata, la cui proprietà è contesa con l'ungherese Mol. "Per quanto riguarda il memorandum tra Ina e Janaf, è un documento che proietta in sé gli interessi di due entità commerciali con l'obiettivo di massimizzare i risultati, sia per Ina che per Janaf. Questo memorandum prevede principalmente un collegamento della raffineria di petrolio a Sisak al deposito di stoccaggio di Janaf situato nella zona di Sisak. Dall'altra parte prevede alcuni lavori nel porto di Fiume per un miglioramento delle attività di Ina", ha detto il ministro aggiungendo che comunque il memorandum "non è legalmente vincolante". Coric ha infine aggiunto che la versione in possesso di "Nacional" non è corretta, precisando di non poter però divulgare il testo firmato perché le copie sono state archiviate da Ina e Janaf. (Zac)