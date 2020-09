Ucraina: governo studierà sanzioni su servizi online forniti dalla Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell’Ucraina discuterà della possibilità di imporre sanzioni sui servizi online dalla Russia. La decisione delle autorità di Kiev verrebbe presa in connessione con l’ingresso della compagnia russa di vendite sul web Wildberries nel mercato ucraino, come ha spiegato il ministro della Cultura Oleksandr Tkachenko. In risposta a questa novità, il governo “è invitato a studiare la possibilità di imporre restrizioni economiche speciali e di altro tipo sui servizi online che promuovono o offrono prodotti e contenuti russi”, ha detto Tkachenko. (Rum)