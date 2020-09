Mozambico: Maputo chiede aiuto all'Ue per far fronte a nuovi attacchi militari a Cabo Delgado

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Mozambico ha chiesto aiuto all'Unione europea per far fronte a nuovi attacchi delle milizie ribelli legate allo Stato Islamico nella provincia settentrionale di Cabo Delgado. Lo riporta l'agenzia di stampa portoghese "Lusa", secondo cui il ministro degli Esteri di Maputo ha inviato la sua richiesta in una lettera indirizzata all'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Joseph Borrell, in cui chiede aiuto all'Ue per addestrare le forze armate del paese a combattere i ribelli e per ricevere aiuti umanitari. Un portavoce dell'Ue ha assicurato che una risposta alla lettera sarà presto inviata. "Il governo del Mozambico e l'Unione europea hanno aperto un dialogo con particolare attenzione ai temi umanitari, allo sviluppo e alla sicurezza di Cabo Delgado", ha detto il portavoce. Secondo un rapporto del Programma alimentare mondiale (Pam) diffuso ieri, più di 300 mila persone sono fuggite dalla provincia di Cabo Delgado a causa dall'insorgere delle violenze. (Spm)