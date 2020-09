Speciale scuola: assessore Personale Roma, sorprendono parole Caudo, offende sforzi dipendenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore al Personale di Roma, Antonio De Santis, si dice sorpreso e amareggiato per le affermazioni del presidente del Municipio Roma III Giovanni Caudo. "Sorprendono e amareggiano le dichiarazioni di Giovanni Caudo contro gli uffici elettorali che hanno garantito, pur in una situazione complessa e fuori dall'ordinario, il regolare svolgimento delle procedure di voto - afferma De Santis in una nota -. Andrebbe invece riconosciuto ed elogiato il loro lavoro, caratterizzato da dedizione, senso civico e da un profondo spirito di servizio. Caudo non dovrebbe piegare alle esigenze della sua campagna elettorale il lavoro di centinaia di persone, di lavoratori e cittadini che hanno messo in moto una macchina organizzativa efficiente ed efficace. Il presidente del Municipio III - sottolinea l'assessore - dovrebbe ricordare che il giorno stesso delle votazioni sono state effettuate oltre 760 procedure di surroga per i presidenti di saggio, anche grazie al consistente apporto di tanti dipendenti. La propaganda di Caudo - conclude - rischia di offendere questi sforzi e il senso di comunità che ha consentito a Roma Capitale di affrontare questa sfida e di vincerla a 360 gradi". (Com)