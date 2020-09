Lavoro: FederlegnoArredo, incomprensibile atteggiamento sindacati su rinnovo contratto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ci risultano incomprensibili l’atteggiamento e le posizioni espresse da Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil in merito alla trattativa in corso per il rinnovo del contratto”. Lo afferma Gianfranco Bellin, presidente della commissione Relazioni industriali di FederlegnoArredo (la Federazione di Confindustria che associa le aziende del settore legno e arredamento) e capo delegazione della stessa nelle trattative per il rinnovo del Ccnl di settore scaduto il 31 marzo 2019, commentando le dichiarazioni dei sindacati. “Ieri, dopo un incontro non certo tranquillo avuto con i sindacati lunedì 21, abbiamo loro ribadito, tramite una comunicazione via pec, la volontà di proseguire la trattativa. Eravamo in attesa di una risposta - spiega Bellin - ma di certo non ci aspettavamo le dichiarazioni rilasciate alla stampa ieri sera, ma soprattutto la proclamazione di due giorni di sciopero. A questo punto è evidente che ritiriamo la nostra disponibilità e che il Ccnl resta in sospeso”. (segue) (Com)