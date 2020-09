Lavoro: FederlegnoArredo, incomprensibile atteggiamento sindacati su rinnovo contratto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quello che ci preoccupa molto - spiegano da FederlegnoArredo - è la manifesta volontà da parte di qualcuno di far finta di non capire il difficile periodo che stiamo vivendo. Il dubbio che ci viene è che ci sia la volontà politica di non rinnovare i Ccnl, alla faccia delle lavoratrici e dei lavoratori per poter poi affermare che la colpa e la mancata volontà è di Confindustria e del suo presidente. “Un’ultima considerazione - sottolinea Bellin - ci sono molte aziende a rischio chiusura o con importanti riduzioni dei posti di lavoro e la nostra attenzione è rivolta a queste, perché quando le aziende chiudono a rimetterci di più sono le lavoratrici, i lavoratori e le loro famiglie. Noi siamo pertanto disponibili a un confronto serio con la reale volontà di chiudere il contratto, ma sempre tenendo conto della reale situazione economica e finanziaria che le aziende stanno vivendo”. (Com)