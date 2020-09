Omicidio Cerciello: difesa alla ricerca dell'ultimo testimone rimpatriato in Marocco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un calendario difficile da programmare quello per le prossime udienze del processo per omicidio del vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega. Una complessità dovuta anche per i testi della difesa tra cui la madre dell'imputato Finnegan Lee Elder e il suo avvocato americano. Per comparire in aula in Italia, per loro che arrivano dagli Stati Uniti, bisogna tener conto le settimane necessarie per la quarantena dovuta al Covid. Per altri testi, invece, come il medico americano dello stesso Elder, e per la ragazza che il giovane ha chiamato la sera dell'omicidio si sta valutando per la teleconferenza anche se vanno considerate le 9 ore di fuso orario. Previsti tra i testimoni anche il nonno e la zia, entrambi italiani di Christian Gabriel Natale Hjorth, l'altro imputato. Nell'udienza oggi, oltre alla testimonianza confusa dell'egiziano Tamer, presente in zona la sera dell'omicidio perchè parcheggiatore abusivo, e che ha chiuso la lista dei testi della procura, sarebbe dovuto comparire anche l'altro testimone straniero, il marocchino Maddie che, però, risulta espulso e rimpatriato. La difesa ha chiesto la possibilità di rintracciarlo. (Rer)