Migranti: Amendola, Ue prende coscienza delle sue responsabilità

- L'Unione europea "prende coscienza" della responsabilità di dover gestire il fenomeno migratorio in maniera unitaria, senza divisioni che scaricano le responsabilità sui paesi più esposti. Lo ha affermato il ministro per gli Affari europei, Vincenzo Amendola, nell’audizione di oggi davanti della commissione Politiche Ue. Secondo Amendola, si tratta di "una valutazione preliminare" sul nuovo patto per l'immigrazione e l'asilo presentato oggi dalla Commissione europea. "Si può dire che viene previsto un cambio di approccio su regolamento di Dublino", ha detto il ministro. Amendola ha chiarito che c'è ancora lavoro da fare con le istituzioni europee e la presidenza di turno tedesca per superare le recenti difficoltà sul tema dei flussi migratori.(Res)