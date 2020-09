Russia: Navalnyj posta foto all'aperto dopo essere stato dimesso dall'ospedale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Dopo 32 giorni in ospedale, i medici hanno deciso che un ulteriore recupero non richiede cure ospedaliere, ma una vita normale: camminare, passare del tempo con la famiglia e tornare alla routine quotidiana. Lo ha scritto sul suo profilo Instagram l’oppositore del Cremlino, Aleksej Navalnyj dopo essere stato dimesso questa mattina dalla clinica Charité di Berlino. E' la prima volta che l'oppositore si è mostrato in pubblicato, pubblicando sul suo profilo una foto che lo ritrae seduto su una panchina in un parco. “I miei piani futuri sono semplici: andare dal fisioterapista ogni giorno e, forse, a un centro di riabilitazione. Stare in equilibrio su una gamba. Riprendere il controllo completo sulle mie dita. Mantenere il mio equilibrio”, ha scritto Navalnyj, ringraziando i medici dell'ospedale di Berlino per il trattamento ricevuto. (Geb)