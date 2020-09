Cina: ministro Esteri Wang parteciperà domani a riunione Consiglio sicurezza Onu sull'era post-Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, parteciperà domani 24 settembre a una riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (Onu) sul mantenimento della pace e della sicurezza internazionale e sulla governance globale post-Covid-19. Lo riferisce la stampa cinese. Lo stesso giorno, Wang parteciperà anche a un incontro con i ministri degli esteri o i rappresentanti dei membri della Conferenza sulle misure di interazione e di rafforzamento della fiducia in Asia (Cica). Entrambi gli incontri si terranno in videoconferenza. È previsto che Wang discuta gli sforzi congiunti nella lotta contro la pandemia di Covid-19, la situazione internazionale e regionale e la cooperazione Cica - Conferenza sull'interazione e la costruzione di misure di fiducia in Asia.(Cip)