Trasporti: Piuri (Trenord), maggiore presenza in stazioni per una maggiore assistenza ai clienti

- L'amministratore delegato di Trenord, Marco Piuri, durante l'inaugurazione della nuova biglietteria Trenord in stazione Centrale a Milano, ha sottolineato l'importanza della nuova struttura aggiungendo anche le novità sui servizi digitali: "Tramite la nostra app – ha spiegato l'ad – i passeggeri possono controllare il flusso di persone sui treni. Quello che noi possiamo e dobbiamo fare è dare le maggiori informazioni possibili ai clienti. Ricordo che il nostro personale non è un personale di polizia, i nostri dipendenti possono raccogliere informazioni e darle ai clienti, ricordando e indicando il comportamento corretto da seguire e qui ci fermiamo". Su alcune criticità sulla linea ferroviaria riscontrate oggi nel capoluogo, Piuri ha spiegato che: "Le criticità erano prevalentemente dovute alle infrastrutture, il sistema è composto dai treni e dai binari, e quindi deve funzionare da entrambe le parti. Questa mattina c'è stato un problema sulla infrastruttura nel nodo di Milano, in parte per lavori su Porta Garibaldi, e in parte per altri problemi. Anche se avessimo avuto tutti i treni nuovi il problema ci sarebbe stato comunque". Sugli investimenti Piuri ha poi specificato che la nuova biglietteria della stazione Centrale, così come altre presenti in diverse stazioni "Fa parte di un piano generale di assistenza al cliente e ai passeggeri con una presenza maggiore nei luoghi in cui circolano più passeggeri. Parliamo di un flusso di migliaia e in alcuni casi decine di migliaia di persone, con questa presenza fisica daremo maggior assistenza alla clientela. Contemporaneamente ci saranno altre iniziative soprattutto sul canale digitale affinchè venga usato ancora di più". (Rem)