M5s: sottosegretario Sibilia, serve progetto politico ben definito

- Per la ripartenza del Movimento 5 Stelle occorre mettere avanti le idee, e solo dopo le facce: se ancora una volta il processo sarà inverso il territorio rischia di abbandonarci per sempre, e avremo dimostrato di non avere imparato nulla dalla lezione delle urne. Così il sottosegretario all'Interno, Carlo Sibilia, intervenuto questa mattina ad "Agorà" su Rai Tre. "Abbiamo l'onere di prenderci la responsabilità di uscire da questa situazione senza scaricare il compito su altri, ragion per cui è da evitare la sequela di quiz in rete: va data priorità massima ad un progetto politico ben definito", ha detto, sottolineando che "ne va della tenuta del M5s e della nostra forza nell'orientare la spesa dei 209 miliardi del Recovery fund. La parola d'ordine, ha concluso, è responsabilità. (Com)