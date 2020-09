Credito: 2,9 milioni domande moratoria per 323 miliardi, da Sace 13,5 miliardi garanzie (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca d'Italia continua a rilevare presso le banche, con cadenza settimanale, dati riguardanti l'attuazione delle misure governative relative ai decreti legge 'Cura Italia' e 'Liquidità', le iniziative di categoria e quelle offerte bilateralmente dalle singole banche alla propria clientela. Sulla base di dati preliminari, all'11 settembre sono pervenute oltre 2,9 milioni di domande o comunicazioni di moratoria su prestiti per 323 miliardi. Si stima che, in termini di importi, circa l'88 per cento delle domande o comunicazioni relative alle moratorie sia già stato accolto dalle banche, pur con differenze tra le varie misure; il 3 per cento circa è stato sinora rigettato; anche per effetto dell'accelerazione delle domande nella settimana di riferimento, la parte restante è in corso di esame. (segue) (com)