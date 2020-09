Credito: 2,9 milioni domande moratoria per 323 miliardi, da Sace 13,5 miliardi garanzie (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più in dettaglio, le domande provenienti da società non finanziarie rappresentano il 45 per cento del totale, a fronte di prestiti per 216 miliardi. Per quanto riguarda le Pmi, le richieste ai sensi dell'art. 56 del decreto Cura Italia (oltre 1,4 milioni) hanno riguardato prestiti e linee di credito per 179 miliardi, mentre le 52 mila adesioni alla moratoria promossa dall'Abi hanno riguardato 13 miliardi di finanziamenti alle Pmi. Le domande delle famiglie[2] hanno riguardato prestiti per circa 97 miliardi di euro. Le banche hanno ricevuto circa 214 mila domande di sospensione delle rate del mutuo sulla prima casa (accesso al cosiddetto Fondo Gasparrini), per un importo medio pari a circa 94 mila euro. Le moratorie dell'Abi e dell'Assofin rivolte alle famiglie hanno raccolto 478 mila adesioni, per circa 20 miliardi di prestiti. (segue) (com)