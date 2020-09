Credito: 2,9 milioni domande moratoria per 323 miliardi, da Sace 13,5 miliardi garanzie (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla base della rilevazione settimanale della Banca d'Italia, si stima che le richieste pervenute agli intermediari per l'accesso al Fondo di Garanzia per le PMI abbiano continuato a crescere nella settimana dal 4 all'11 settembre, a 1,26 milioni, per un importo di finanziamenti di oltre 96 miliardi. La percentuale di prestiti erogati risulta in ulteriore crescita rispetto alla fine della settimana precedente. In particolare, all'11 settembre è stato erogato oltre il 90% delle domande per prestiti interamente garantiti dal Fondo. Il Ministero dello Sviluppo Economico e Mediocredito Centrale (Mcc) segnalano che sono complessivamente 1.092.380 le richieste di garanzie pervenute dagli intermediari al Fondo di Garanzia nel periodo dal 17 marzo al 22 settembre 2020 per richiedere le garanzie ai finanziamenti in favore di imprese, artigiani, autonomi e professionisti, per un importo complessivo di oltre 83,2 miliardi di euro. In particolare, le domande arrivate e relative alle misure introdotte con i decreti 'Cura Italia' e 'Liquidità' sono 1.086.498, pari ad un importo di circa 82,4 miliardi di euro. Di queste, oltre 893.588 sono riferite a finanziamenti fino a 30.000 euro, con percentuale di copertura al 100 per cento, per un importo finanziato di circa 17,6 miliardi di euro che, secondo quanto previsto dalla norma, possono essere erogati senza attendere l'esito definitivo dell'istruttoria da parte del Gestore. Al 23 settembre sono state accolte 1.080.380 operazioni, di cui 1.074.792 ai sensi dei decreti Cura Italia e Liquidità. (segue) (com)