Ue: Amendola, la pandemia non cambia i pilastri fondanti del programma di lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pandemia ha cambiato le priorità ma sono stati confermati i pilastri fondanti del programma di lavoro a livello europeo. Lo ha affermato il ministro per gli Affari europei, Vincenzo Amendola, nell’audizione di oggi davanti della commissione Politiche Ue nell'ambito dell'esame congiunto del "Programma di lavoro della Commissione per il 2020-Un'Unione più ambiziosa", del "Programma di lavoro adattato 2020 della Commissione" e della "Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2020". Secondo Amendola, rimane essenziale arrivare al rilancio dell’economia tramite una “transizione verde e digitale” per un’Europa “più sicura e prospera” oltre che “socialmente equa”. Il ministro ha quindi ricordato che la Commissione europea ha presentato poche ore fa il nuovo patto sull’immigrazione e l’asilo con l’obiettivo di “affrontare insieme i fenomeni migratori”. Riguardo la politica industriale, Amendola ha parlato di “due direttrici” ovvero quelle volte alla piena valorizzazione delle catene strategiche e all’attuazione del Green deal. (segue) (Res)